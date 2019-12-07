رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية​ الفترة الثالثة

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتواصل عملية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية- الفترة الثالثة- للرجال والنساء عبر موقع مركز قياس.

وبدأت عملية التسجيل في الفترة الثالثة يوم 4/ 11/ 2019، وتمتد حتى يوم 22/ 12/ 2019 عبر الرابط التالي (هنا)، حيث سيكون موعد الاختبار الورقي خلال الفترة من 23/ 1/ 2020 وحتى يوم 26/ 1/ 2020 للذكور والإناث.

ما هو اختبار القدرة المعرفية؟

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القدرة المعرفية العامة هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

أهمية قياس القدرة المعرفية:

يرى العلماء أن مثل هذه القدرات هي وسائل الفرد للتعلم واكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات والتحكم في البيئة التي يعيش فيها والتكيف مع الظروف والأحوال والشروط لتلك البيئة.

محتوى اختبار القدرة المعرفية:

اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية. يتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي:

القدرة اللفظية: القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.

القدرة الكمية: القدرة على معالجة المعلومات الكمية.

القدرة الاستدلالية: القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.

القدرة المكانية: القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجسامًا ثلاثية الأبعاد.

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