- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم 6 أمور يجب الالتزام بها عند حدوث الأمطار والسيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
6 أمور يجب الالتزام بها عند حدوث الأمطار والسيول
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بقطع السيول وقت جريانها، وتجنب المناطق المعرضة للسيول.
ونشر الدفاع المدني عبر إنفوجراف عددًا من النصائح التي يجب الالتزام بها عند هطول الأمطار والسيول، منها:
1- تجنب المناطق المعرضة للفيضانات.
2- عدم المجازفة بقطع مجرى المياه.
3- كن حذرًا من المياه التي تغطي الطرق والجسور.
4- لا تجازف بالسباحة في أماكن تجمع المياه.
5- لا تشرب مياه السيول.
6- لا تجازف بقطع السيول بسيارتك.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 6 أمور يجب الالتزام بها عند حدوث الأمطار والسيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.