2019-12-07

6 أمور يجب الالتزام بها عند حدوث الأمطار والسيول

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بقطع السيول وقت جريانها، وتجنب المناطق المعرضة للسيول.

ونشر الدفاع المدني عبر إنفوجراف عددًا من النصائح التي يجب الالتزام بها عند هطول الأمطار والسيول، منها:

1- تجنب المناطق المعرضة للفيضانات.

2- عدم المجازفة بقطع مجرى المياه.

Advertisements

3- كن حذرًا من المياه التي تغطي الطرق والجسور.

4- لا تجازف بالسباحة في أماكن تجمع المياه.

5- لا تشرب مياه السيول.

6- لا تجازف بقطع السيول بسيارتك.