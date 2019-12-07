شاهد جريان شعيب أبو مروة شمال #القويعية بشدة

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة الرياض، اليوم، في جريان العديد من الشعاب والأودية.

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وأظهر مقطع فيديو بثه حساب علوم الأمطار على تويتر جريان شعيب أبو مروة شمال القويعية غربي الرياض بقوة، بعد هطول أمطار اليوم.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد حذّر من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى هطول الأمطار وجريان السيول مع شبه انعدام في الرؤية في عدد من محافظات منطقة الرياض.

بدورها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف، كذلك على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

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