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حساب تنبيش يتوعد بكشف المرجفين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن حساب تنبيش على تويتر، أنه سيكشف عن بعض الشخصيات التي تدعي أنها معارضة سعودية في حين أن الحقيقة غير ذلك.
وقال تنبيش في تغريدة له قبل قليل: أنتم على موعد في حساب تنبيش مع سلسلة وانكشف المستور2.. شخصيات تدعي أنها معارضة سعودية.. وأنها على قلب رجل واحد.. والحقيقة تجدونها بعد قليل في تنبيش!!
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