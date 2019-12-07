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حساب تنبيش يتوعد بكشف المرجفين

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2019-12-07

حساب تنبيش يتوعد بكشف المرجفين

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن حساب تنبيش على تويتر، أنه سيكشف عن بعض الشخصيات التي تدعي أنها معارضة سعودية في حين أن الحقيقة غير ذلك.

وقال تنبيش في تغريدة له قبل قليل: أنتم على موعد في حساب تنبيش مع سلسلة وانكشف المستور2.. شخصيات تدعي أنها معارضة سعودية.. وأنها على قلب رجل واحد.. والحقيقة تجدونها بعد قليل في تنبيش!!

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