أمطار الرياض تواصل الهطول الآن

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل أمطار الرياض هطولها الآن؛ لتزيد العاصمة جمالًا على جمالها.

وتداول مواطنون صورًا لأجواء الرياض أثناء وبعد هطول الأمطار، مؤكدين أن العاصمة جميلة بالمطر وبدون المطر.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد حذّر من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى هطول الأمطار وجريان السيول مع شبه انعدام في الرؤية في عدد من محافظات منطقة الرياض.

Advertisements

وأوضح الإنذار المبكر أن البلاغ يشمل الدوادمي، المجمعة، حريملاء ورماح، وتمتد الحالة حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف، كذلك على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.