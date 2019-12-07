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2019-12-07 الإطاحة بقائد مركبة بلا لوحات عكس السير في #المدينة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة نجح رجال المرور في منطقة المدينة المنورة في القبض على قائد المركبة الذي عكس اتجاه السير في حي العزيزية، وبمركبة لا تحمل لوحة أمامية. Advertisements وكشف المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. شارك الخبر







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