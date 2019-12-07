لجنة الصداقة البرلمانية تبحث تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية بمجلس الشورى، برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور أسامة الربيعة، اجتماعًا مع نظرائهم في الجمعية الوطنية الباكستانية، وذلك ضمن برنامج زيارة وفد من مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس إلى باكستان.

وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين بما يسهم في تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية في مختلف المجالات، فعلى الصعيد الاقتصادي ناقش أعضاء اللجنة فرص الاستثمار في باكستان والمعوقات التي تواجه المستثمر السعودي، ومن أهمها النظام الضريبي في باكستان وتوفر البنية الأساسية.

وضرورة وضع حزم وبرامج تحفيزية لتشجيع الاستثمار في باكستان، خاصة في القطاع السياحي، حيث اطلع أعضاء الجمعية الوطنية أعضاء مجلس الشورى على توجهات وخطط المؤسسات الحكومية لتسهيل إجراءات الاستثمار في باكستان وإعداد الفرص الاستثمارية بشكل مناسب للمستثمرين السعوديين.

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وثمن الجانب السعودي مشاركة المهنيين والمهندسين الباكستانيين في مسيرة التنمية بالمملكة، مطالبين الرفع من مستوى مهارات العمالة الفنية لتمكينها من المزيد من المشاركة في تنفيذ مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030.

من جانبه أكد الجانب الباكستاني أن هناك جهودًا تُبذل من خلال برامج متخصصة في تنمية الموارد البشرية الباكستانية بما يعمل على توفير كوادر بشرية فنية متميزة في معظم مجالات التنمية التي تحتاجها المملكة.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث العديد من القضايا الراهنة واتفق الجانبان على العمل سويًّا من أجل خدمة القضايا التي تهم البلدين والعالم الإسلامي والنهوض بمستوى التعاون والتنسيق البرلماني في المحافل البرلمانية بين المجلس والجمعية على المستويين الإقليمي والدولي؛ تحقيقًا لمظاهر الأخوة الإسلامية بين شعبي الدولتين التي تحظى برعاية قيادات البلدين الشقيقين.

وأجاب أعضاء وفد اللجنة على عدد من الاستفسارات التي قدمها أعضاء جمعية الصداقة الباكستانية السعودية في الجمعية، والتي شملت رؤية المملكة 2030، وعددًا الموضوعات ذات الشأن الإسلامي والدولي.

وقد شارك في الاجتماع الدكتور أيمن فاضل والدكتور عبدالعزيز الحرقان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، فيما شارك من الجانب الباكستاني أعضاء لجنة الصداقة الباكستانية السعودية.

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