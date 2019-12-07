السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري «مبادرات إدارة الالتزام»، ضمن حملة «تطوعي صحة 3» التي أطلقتها وزارة الصحة تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع. وأوضحت منسقة المشاركة المجتمعية بإدارة الالتزام الدكتورة نوال النصار، أن الإدارة حرصت على تعميم الفائدة خاصة في الأماكن العامة، ومنها صالة الرحلات الداخلية بمطار الملك خالد الدولي بغية استغلال فترات الانتظار واستثمارها إيجابا. وأضافت أن صحة الرياض تنفذ 10 مبادرات توعوية للمسافرين، منها «اطمئن» للكشف عن السكري والضغط، و«نحن نهتم بك» الموجهة للأطفال، و«ثقافتك صحتك» و«طريقك إلى السلامة»، إضافة إلى بادرة «كن واعيا 937» الهادفة إلى التعريف بحق المريض قبل الدخول على العيادة.



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كانت هذه تفاصيل خبر مبادرات لتوعية المسافرين على الرحلات الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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