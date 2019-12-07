القبض على قائد مركبة عكس السير بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة قبض مرور منطقة المدينة المنورة على قائد مركبة عكس اتجاه السير في حي العزيزية. وأوضحت إدارة المرور من خلال تغريدة عبر موقعها الرسمي على تويتر أن المركبة لا تحمل لوحة أمامية، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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