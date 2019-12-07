إغلاق 6 محلات تجارية مخالفة في رجال ألمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - محايل

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 6 محلات تجارية مخالفة، وسجلت 9 مخالفات على المحال التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى. ونفذت البلدية 26 جولة تفتيشية ورقابية، شملت عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأكد رئيس البلدية سعيد حافظ في بيان أمس أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.