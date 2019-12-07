مليون م2 لإنشاء استراحات تجارية وخاصة بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة المدينة المنورة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عددا من المخططات المخصصة، لإنشاء الاستراحات التجارية والخاصة على مساحة تتجاوز مليون م2، بهدف توفير البدائل المناسبة للمواطنين والمستثمرين.

ويتضمن المخطط التنظيمي الجديد عددا من القطع لاستخدامها كاستراحات خاصة تتراوح مساحاتها بين 3700 إلى 1000 م2، إضافة إلى قطع استراحات تجارية تتراوح مساحاتها بين 6000 إلى 20,000 م2، حيث يشتمل المخطط على قطع مخصصة للمرافق العامة ممثلة في المساجد ومركز الهلال الأحمر ومركز الدفاع المدني ومراكز تسوق خدمية.

وتهدف الأمانة من خلال الاعتماد الجديد للمخططات إلى توفير بدائل وخيارات عدة مناسبة، للقضاء على الظواهر السلبية وغير المنظمة وحالات التعدي على الأراضي الحكومية والخاصة، الأمر الذي يمكن المواطنين من بناء استراحاتهم الخاصة، إضافة إلى مساعدة المستثمرين من تنفيذ برامجهم الاستثمارية في هذا القطاع بطريقة نظامية.