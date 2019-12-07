إعادة هيكلة لجنة مهرجانات وفعاليات مدينة بريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة

وجه أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور فيصل بن مشعل بإعادة تشكيل لجنة مهرجانات وفعاليات مدينة بريدة، التي تختص بالإشراف على إقامة الاحتفالات والمهرجانات والفعاليات ضمن نطاق مدينة بريدة، برئاسة أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وعضوية مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة وتكليف سليمان الفايز أمينا لها.

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وأكد أن ما تشهده مدينة بريدة من حراك متسارع وتوسع في الأنشطة والفعاليات والمهرجانات يوجب تعزيز دور لجنة متخصصة تتولى إدارة هذا النشاط، بما يسهم في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نحو تعزيز وتطوير وتنويع المهرجانات والمناسبات.

وشدد أمير المنطقة على أهمية دور اللجنة ومتابعتها لجميع المناشط وتنميتها لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة بروح التكاتف والأسرة الواحدة، والتي يتحلى بها أبناء الوطن الأوفياء، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تسعى إلى تطوير مهرجانات وفعاليات مدينة بريدة لما تمتلكه المدينة من فرص متعددة للنجاح، سائلا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم رئيس لجنة مهرجانات وفعاليات مدينة بريدة أمين المنطقة المهندس محمد المجلي شكره لأمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته الدائمة لتعزيز العمل وتنميته، مؤكدا حرصه على العمل بروح التكاتف لتعزيز احتفالات ومهرجانات وفعاليات مدينة بريدة، بما يتوافق مع توجيهات القيادة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها.