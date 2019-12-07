تقويم التعليم تبحث تقنين إجراءات التقدم للاعتماد الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تنظم هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر الحالي ملتقى «الهيئات الدولية الصحية»، بحضور وإشراف رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسة بفندق روش ريحان روتانا في الرياض.

ويعد الملتقى اللقاء الأول من سلسلة ملتقيات هيئات الاعتماد الدولية التي تشرف عليها الإدارة العامة للاعتمادات الدولية بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك لتنظيم آلية الاعتمادات الدولية، كما يقتصر على التخصصات الصحية، كما سيتبعه عدد من الملتقيات لبقية التخصصات العلمية والهندسية والنظرية.

Advertisements

وسيحظى الملتقى بحضور مميز من وكلاء الجامعات، وعمداء التطوير والجودة بالمؤسسات والبرامج الصحية التعليمية الحكومية والأهلية بالمملكة ودول الخليج، إضافة إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما سيتم على هامش الملتقى لقاءات تعريفية عامة وتخصصية للتعرف على أفضل الممارسات المحلية والدولية.

وأوضح المشرف على إدارة الاعتمادات الدولية الدكتور محمد الحامد، أن الملتقى يسعى إلى تعريف مؤسسات التعليم العالي ببعض جهات الاعتماد الدولية، ويتيح فرصة لتبادل المعلومات من خلال مشاركات الجهات والمؤسسات التعليمية لإبراز معارفهم وخبراتهم في مجال الاعتماد الدولي.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمال، أهمية الملتقى في نشر الاعتمادات البرامجية عن طريق التواصل وبناء علاقات إيجابية بين هيئات الاعتماد الدولية، ومؤسسات التعليم العالي وتنظيم وتقنين إجراءات التقدم للاعتماد الدولي عبر اللقاء المباشر مع الهيئات المتخصصة بالمجال الصحي واستفادة المركز من خبرات الهيئات الدولية لتحقيق التكامل.