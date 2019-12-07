حملة عن مخاطر السيول بجامعة الحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عرعر

تحت شعار «لا تأمن السيل» اختتمت جامعة الحدود الشمالية فعاليات الحملة التوعوية بمخاطر السيول والاقتراب منها التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مديرية الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك في عرعر.

وضم المعرض المصاحب للحملة جناحا لكل جهة من الجهات المشاركة، قدم فيه ممثلوها شرحا عن مهماتهم ودورهم التوعوي والتثقيفي في درء المخاطر والتعامل مع الحالات الطارئة، وإجراءات الدعم والإسناد والإسعاف والإخلاء وتكامل عملهم مع مراكز العلاج عند حدوث الحالات الجوية المتقلبة ووقوع الكوارث البيئية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة.

وزار مرسم الطفل التعليمي الزوار من الأطفال وذويهم ولونوا عددا من الصور التعبيرية الهادفة للتوعية بمخاطر السيول والاقتراب منها، وتم توزيع الهدايا عليهم، فيما قام زوار المعرض بتعبئة استمارات استطلاع الرأي حول مستوى ومضمون المعرض وأهداف الحملة.