الصين تطلق قمرا للاستشعار عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بكين أطلقت الصين قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد. وبحسب «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، جرى إطلاق القمر الصناعي من مركز «تاييوان» لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي، شمالي البلاد أمس. Advertisements وجاء إطلاق القمر الصناعي «جيلين1- قاوفن 02بي»، الذي ينتمي إلى عائلة القمر الصناعي «جيلين1-»، بواسطة صاروخ «كوايتشو1-أيه» (كيه.زد1-أيه). ويتمتع القمر بخصائص عالية الدقة، وقدرة على نقل البيانات بسرعة عالية، بحسب الوكالة. وسيشكل القمر الصناعي شبكة مع 14 قمرا صناعيا من طراز «جيلين1-» أطلقت في السابق، مما يوفر بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد والبيئة.



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