المؤلفان الحائزان نوبل يلقيان «محاضرة الجائزة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ستوكهولم
ألقت المؤلفة البولندية أولجا توكارتشوك والكاتب النمساوي بيتر هاندكه، الحاصلان على جائزة نوبل في الأدب، «محاضرتي الجائزة» أمس.
ويعد إلقاء المحاضرة العامة شرطا مسبقا لحصول الفائز على القيمة المادية للجائزة التي تقدر بتسعة ملايين كرون (908 آلاف دولار).
وقالت توكارتشوك في مؤتمر صحفي إنها تعتزم استخدام جزء من أموال الجائزة لإقامة مؤسسة لترجمة الأعمال الأدبية.
ونظمت المحاضرتان في مقر الأكاديمية السويدية بالعاصمة ستوكهولم، والتي اختارت هاندكه في أكتوبر الماضي للفوز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2019، وتوكارتشوك لنوبل 2018، وجرى العام الماضي حجب جائزة نوبل في الأدب على خلفية فضيحة جنسية.
ويتلقى المؤلفان الجائزتين الثلاثاء المقبل خلال مراسم في ستوكهولم، إضافة إلى الفائزين بجوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد.
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