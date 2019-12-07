تهريب دراجة يوقف مديري شركة طيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جاكرتا
ستوقف إندونيسيا مديري شركة الطيران الإندونيسية «بي. تي جارودا»، الذين يزعم أنهم تورطوا في قضية دراجة نارية مهربة صنعتها شركة «هارلي دافيدسون».
وقالت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس إنه تم اتخاذ القرار بعد اجتماع بين وزير المشروعات الحكومية، اريك ثوهير ومجلس المفاوضين لشركة «جارودا» في جاكرتا أمس، بحسب التقرير نقلا عن رئيس المفاوضين، ساهالا لومبان جاول.
ولم يحدد التقرير هوية المديرين.
ووفق التقرير، سيتم وقف المديرين عن العمل حتى اجتماع استثنائي للمساهمين في شركة «جارودا»، المقرر أن يعقد لمدة 45 يوما، حسب موقع «ديتيك».
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