بطولة المملكة لإسكواش الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض حقق فريق إسكواش نادي الهلال لقب بطولة المملكة لأندية الدرجة الأولى «فرق»، وذلك خلال منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي. وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد لاعبي الهلال كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق الجيل المركز الثاني، حيث تسلموا الميداليات الفضية. وجاء ثالثا نادي هجر وتسلم لاعبوه الميداليات البرونزية، وحل رابعا فريق الروضة.



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