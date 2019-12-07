كاتس: مستعدون لقصف إيران لوقف نشاطها النووي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما
ذكر وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس في مقابلة أن بلاده ستكون مستعدة لقصف إيران لوقف إمكاناتها المتعلقة بالأسلحة النووية.
وسألت صحيفة «كوريير ديلا سيرا» الإيطالية كاتس «هل قصف إيران خيار تدرسه إسرائيل؟»
ورد كاتس «نعم، إنه خيار، لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها، إذا كان التحرك العسكري هو السبيل المحتمل لوقف ذلك، فإننا سوف نسلكه».
وانتقد دولا أوروبية بسبب عدم دعم النهج المتشدد الذي تتبناه الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، الذي انسحب من الاتفاق النووي في 2015.
وقال كاتس «طالما أن الإيرانيين يخدعون أنفسهم للاعتقاد أن لديهم دعم من جانب أوروبا، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم للاعتراف بالهزيمة».
وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها الصحيفة الإيطالية على هامش مؤتمر حوار البحر المتوسط للسياسة الخارجية في روما.
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