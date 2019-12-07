مقتل 4 مدنيين في قصف روسي لإدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية صباح أمس على مناطق في بلدة البارة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وحسب المرصد نفذت طائرات حربية روسية غارات جوية صباح أمس استهدفت خلالها أماكن في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، وقرية الرفة شرق معرة النعمان، فيما تناوبت مروحيات النظام على استهداف بلدة كفرنبل بالبراميل المتفجرة.