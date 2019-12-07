8 قتلى في هجوم مسلح بكينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيروبي

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم أمس عندما هاجم مسلحون حافلة في كينيا قرب الحدود مع الصومال.

وذكر ستيفن نجيتش قائد الشرطة في مقاطعة واجير أن الحافلة تعرضت للهجوم في منطقة كوتولو، مشيرا إلى أن «مجموعة من الرجال المسلحين نصبت كمينا لحافلة كانت في طريقها إلى شمال كينيا مساء أمس، ونشتبه في تورط حركة الشباب الصومالية».

وذكرت الحكومة الكينية في بيان أن قوات الأمن شنت عملية لملاحقة المسلحين، الذين نصبوا كمينا لحافلة كانت متجهة إلى بلدة مانديرا في منطقة «واجير»، وأن رجال شرطة كانوا من بين القتلى.