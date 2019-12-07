ترمب ومون: الوضع في كوريا خطير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي ان، إن المحادثات المتعلقة بكوريا الشمالية يجب أن تستمر، ووصفا الوضع في شبه الحزيرة الكورية بأنه خطير.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيسين تحدثا عبر الهاتف لنحو 30 دقيقة أمس، في مكالمة أجريت بناء على طلب من ترمب، حسبما أفادت «كو مين جونج» المتحدثة باسم مون.
وقالت كو في رسالة نصية للصحفيين «إن الزعيمين أكدا أن الوضع الحالي على شبه الجزيرة الكورية خطير، واتفقا على ضرورة الحفاظ على زخم الحوار الذي يستهدف تحقيق إنجاز مبكر للمحادثات لنزع أسلحة الشمال».
وجاء الاتصال وسط إشارات على أن كوريا الشمالية ربما تجري تجربة على محرك في موقع إطلاق للصواريخ طويلة المدى.
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