بدء التصويت للانتخابات الرئاسية الجزائرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

شرع الجزائريون المقيمون في الخارج أمس في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويستمر التصويت بالخارج حتى الخميس المقبل، موعد انطلاق التصويت بالداخل.

وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على هذا الاستحقاق من بدايته إلى نهايته، أنه جرى اتخاذ جميع التدابير لضمان إجراء الانتخابات «بكل نزاهة وفي أحسن الظروف».