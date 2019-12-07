استشاري طب أعصاب عن الصداع: القهوة داء ودواء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخبر

نظم قسم طب الأعصاب بمستشفى الملك فهد الجامعي بمحافظة الخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المؤتمر العلمي الأول لأمراض الأعصاب، وهو مؤتمر علمي مخصص للأطباء وطلبة كليات الطب والممارسين الصحيين ويهدف إلى عرض جميع المستجدات في علم أمراض الصداع، من أدوات تشخيصية، ومعرفة الأعراض ومسببات الصداع، والمستجدات العلاجية الجديدة، وذلك بفندق السوفتيل بالخبر.

وعد استشاري طب الأعصاب والأمراض العصبية والعضلية بالمستشفى الدكتور ماجد العبدلي، الصداع ثاني مرض يسبب إعاقة في العالم بعد إعاقة آلام الظهر، حيث تبلغ نسبة المصابين بالصداع من سكان العالم 12% أي نحو مليار شخص يعاني منه. وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن هناك بيتا من كل أربعة بيوت لديهم مصاب بالصداع في العالم، مؤكدا أن التشخيص ومعرفة طرق العلاج والوصول للمريض والمستجدات والتوعية، كلها تساعد في العلاج المبكر وتقلل من نسبة الإعاقة لدى المرضى، محذرا من أن الصداع مقلل لإنتاجية المريض ويرفع عدد أيام الغياب عن العمل ويقلل نسبة التركيز سواء في العمل أو الدراسة.

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وأشار إلى أن القهوة من أسباب تخفيف الصداع وفي الوقت نفسه من أسبابه، وقد يعاني الشخص من الصداع بسبب الأعراض الانسحابية لكثرة شرب القهوة بعد الانقطاع المفاجئ عنها، لافتا الانتباه إلى أن الصداع النصفي أو «الشقيقة» هو أحد أنواع الصداع، فهناك أكثر من نوع للصداع، ويعتمد على التاريخ المرضي والفحص السريري، ولاعتبار الشخص مصابا بالصداع النصفي «الشقيقة» المزمنة، لا بد أن يتعرض إلى خمس هجمات صداع شديدة بالشهر على الأقل، كما أن الصداع من قلة النوم أو عدم شرب القهوة أو صداع التعب، صداع توتري لحظي وليس بصداع نصفي مزمن، والصداع الثانوي مرتبط بعدم انتظام الغدة الدرقية، أو نزول في مستوى الهيموجلوبين في الدم وغيرها من الأسباب الكثيرة.

ونفى الدكتور العبدلي، أن تكون هناك علاقة بين الصداع واستخدام الأجهزة الذكية، فطول استخدام الأجهزة الذكية أو اللوحية ليس مسببا للصداع ولا حتى للصرع رغم أن الكثير يربطها بذلك، فالتركيز في المشاهدة قد يكون هو المسبب للصداع التوتري.

وأفاد بأن هناك دراسة إحصائية للدكتور محمد الجمعة، عن إحصاءات الصداع بالمملكة، وهي مرجع عالمي لنسبة انتشار الصداع بالمملكة، وهناك دراسات كثيرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في قسم طب الأعصاب ومنها دراسة حول معدل الكتلة وزيادة الوزن وعلاقتهما بالصداع، ونسبة الصداع بين طلاب كلية الطب ومدى علاقته بالتوتر، ودراسات أخرى مع أقسام الطب النفسي ومدى تأثير الصداع على نفسية المرضى.