استحداث مركز ثقافي لتقديم المعلومات الموثوقة عن غزوة أحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة فيصل بن سلمان أهمية تطوير منطقة سيد الشهداء، من خلال استحداث مركز ثقافي يعنى بتقديم المعلومات الموثوقة عن غزوة أحد، إضافة إلى وضع الحلول العاجلة للحفاظ على جبل الرماة وحمايته من الاندثار في المنطقة التي تشهد توافد ملايين الزوار سنويا.

وشدد خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة بحضور عضو المجلس رئيس اللجنة التنفيذية المهندس إبراهيم السلطان، على عملية التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية لتطوير مواقع التاريخ الإسلامي والعناية بها والعمل على تقديم خدمات نوعية تليق بالمكانة الدينية والتاريخية للمنطقة وتحقق تطلعات الزائر في مختلف مواقع الزيارة.

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وأطلع المجلس على الدراسة الأولية لتطوير ميدان سيد الشهداء الرامية إلى تطوير الميدان كمتحف مفتوح لاستقبال الزوار بطريقة مبنية على أهمية الموقع المرتبط بالسيرة النبوية، في حين استعرضت الهيئة جهودها في دعم بيئة الاستثمار في القطاع الصحي في المنطقة من خلال دعم المستثمرين في تنفيذ عدد المشاريع التنموية، كما اطلع المجلس على مجمل خدمات منصة قواعد البيانات الجيومكانية التي أنشأتها الهيئة ليكون منصة موحدة تستعرض المعلومات المرجعية الخاصة بتطوير المنطقة وتنميتها.

واستعرض المجلس مستجدات مشروع الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة الذي يتضمن التعريف عن المنطقة والأنشطة الاقتصادية وخطة تطوير الأهداف الاستراتيجية لرؤية المنطقة ومؤشرات قياس الأداء الرئيسة لـ 63 مبادرة استراتيجية على مستوى المنطقة، كما ناقش مجلس الهيئة سير العمل في مشروع إعداد نموذج الحوكمة والإطار المؤسسي لهيئة تطوير المنطقة الذي يهدف إلى بناء نموذج لعمل الهيئة وعلاقتها مع الجهات ذات العلاقة.

واطلع المجلس على سير العمل في المرصد الحضري بالمنطقة الذي يعنى بجمع وتحليل واستخدام المؤشرات الحضرية في إعداد سياسات التنمية على جميع المستويات، ودراسة القضايا الحضرية وتوفير المعلومات الوطنية والإقليمية والمحلية للمساعدة في دعم صناعة القرار.