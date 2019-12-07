تكريم الفائزين بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم، حفل إعلان الفائزين في الجائزة الوطنية لسلامة المرضى، والتي تقام للعام الثاني على التوالي بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في النظام الصحي السعودي.

كما سيفتتح المعرض الدولي الثاني للمركز السعودي لسلامة المرضى، الذي سيشهد حضور متحدثين دوليين متخصصين في سلامة المرضى، ويقدمون الإضافة في مجالهم ونقل تجاربهم.

وستشهد الجائزة في نسختها الحالية مشاركات عدة ونوعية على فئات الجائزة الثلاث، إذ عملت لجنة التحكيم خلال المدة الماضية على فرز المشاركات وترشيح القائمة الأخيرة للمرشحين بالفوز في الجائزة.

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من جانبه أكد المدير العام للمركز الدكتور عبدالإله الهوساوي أن سلامة المرضى هدف وطني، مضيفا «من أجل تحقيقه يعمل الجميع في كل القطاعات الصحية، وهو ما نعمل على المساهمة فيه من خلال الجائزة الوطنية لسلامة المرضى».

وقال إن الهدف الرئيس من الجائزة هو تحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني عبر تقديم الأفكار الإبداعية التي لديها أثر إيجابي على المرضى، ونهدف للوصول إلى أفكار جديدة تساهم بتطوير القطاع الصحي، ومن خلال مشاركات العام الماضي في نسختها الأولى فإنها أعطتنا دافعا وحماسا أكبر لتميزها ونوعيتها.

يذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعمل بهدف رئيس وهو رعاية صحية أكثر أمانا للجميع، عبر أنشطة علمية مختلفة تستهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوعية والإضافة للممارسين الصحيين والمجتمع.

فئات الجائزة الثلاث: