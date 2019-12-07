محاضرة عن دور الموظف في الحد من الجرائم المعلوماتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت إمارة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، بالتعاون مع فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، محاضرة توعوية بعنوان «دور الموظف في الحد من الجرائم المعلوماتية»، وذلك بقاعة المؤتمرات الصغرى بديوان الإمارة.

وتناولت المحاضرة شرحا موجزا لنظام الجرائم المعلوماتية، وإيضاحا للجوانب القانونية الهامة فيه، وذلك سعيا لفهم أكبر لما حواه النظام، وكيف يمكن للموظف الحد من الجرائم المعلوماتية، سواء في نطاق العمل، أو في الحياة العامة، بمشاركة عدد من منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز.