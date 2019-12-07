80 % من الشباب العربي يرون السعودية حليفا قويا و 68% يعدّون إيران عدوا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
عدّ 80% من شباب الوطن العربي المملكة حليفا قويا، في حين ينظر 68% منهم لإيران كعدو، وذلك في استطلاع لرأي الشباب العربي في 2019م، أجرته شركة الاستطلاعات العالمية بي إس بي ريسيرتش ضمن دراسة ميدانية حددت لها معايير عدة، وعرض نتائجها الرئيس التنفيذي للشركة سونيل جون ضمن جلسة في منتدى الإعلام السعودي الذي اختتم فعالياته الثلاثاء الماضي في الرياض.
وأوضح جون أن الدراسة تهدف لتزويد الحكومات وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني برؤى معمقة حول آمال ومخاوف وتطلعات الشباب العربي، وتمثل الدراسة النسخة الـ 11 من الاستطلاع الذي أطلقته الشركة في 2008م، واعتبر المسح الأشمل من نوعه.
معايير الدراسة الميدانية للاستطلاع:
- 3300 مقابلة مباشرة بحسب جون
- الفئة العمرية المشاركة 18 إلى 24 عاما
- الاستطلاع شمل المواطنين فقط في البلدان
- العينة كانت 50:50 بين الذكور والإناث
15 بلدا عربيا شملتها الدراسة: السعودية، عمان، الكويت، البحرين، الإمارات، مصر، الجزائر، ليبيا، تونس، المغرب، الأردن، العراق، اليمن، لبنان، فلسطين
نتائج من الدراسة بحسب جون
- الشباب العربي يعتبرون السعودية وأمريكا الأكثر تأثيرا في العالم العربي
- %83 من الشباب السعودي يرون دولتهم تسير في الاتجاه الصحيح
- %83 من الشباب السعودي لديهم ثقة بأن رؤية المملكة 2030م هي ضمان لمستقبل زاهر للاقتصاد السعودي
رأي الشباب السعودي حيال أكبر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط:
- ارتفاع تكاليف المعيشة 61 %
- التأثير المتنامي لإيران 45 %
- الحرب الأهلية في سوريا 44 %
- تنامي العداء للإسلام في الغرب 42 %
- البطالة 41 %
- غياب الوحدة العربية 39 %
- قلة الفرص المتاحة أمام المرأة 38 %
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