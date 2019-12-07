السعودية | وزير الشؤون الإسلامية: حادث فلوريدا لا يمثل السعوديين

شكرا لقرائتكم وزير الشؤون الإسلامية: حادث فلوريدا لا يمثل السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، د.عبد اللطيف آل الشيخ، السبت، أن حادث إطلاق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأميركية لا يمثل السعوديين.

وغرد آل الشيخ على تويتر: "هذا العمل الإجرامي لا يمثلنا كسعوديين، ونرفض هذه الأعمال الإجرامية ونتعاطف مع المصابين وأسر الضحايا، فهذه جريمة قذرة وخيانة للأمانة، ونستنكر أي عدوان في أي مكان وزمان، ونؤكد رفضنا التام لمثل هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينة والمحزنة التي لا يقرها الإسلام".