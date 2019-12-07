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باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ٦ إصابات لعائلة، جراء حادث تصادم وقع في حي المصيف شمال الرياض، بمشاركة أكثر من خمس فرق إسعافية وعنايات وقيادة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن "غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوجود حادث سير نتج عنه ست إصابات وحالة وفاة، حيث تم توجيه فرق التدخل السريع والإسعافية والعنايات، بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع، حيث وصلت أول فرقة خلال سبع دقائق من ورود البلاغ".
وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم، حيث تم نقل جميع المصابين بواسطة الهلال الأحمر، منها أربع حالات لمدينة الملك سعود الطبية، وحالة لمستشفى دلة وأخرى للحبيب.
الهلال الأحمر حي المصيف الرياض
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 08:51 PM
تم نقل المصابين لـ3 مستشفياتالهلال الأحمر يباشر حادث سير لعائلة نتج عنه وفاة و٦ إصابات بالرياض
باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ٦ إصابات لعائلة، جراء حادث تصادم وقع في حي المصيف شمال الرياض، بمشاركة أكثر من خمس فرق إسعافية وعنايات وقيادة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن "غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوجود حادث سير نتج عنه ست إصابات وحالة وفاة، حيث تم توجيه فرق التدخل السريع والإسعافية والعنايات، بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع، حيث وصلت أول فرقة خلال سبع دقائق من ورود البلاغ".
وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم، حيث تم نقل جميع المصابين بواسطة الهلال الأحمر، منها أربع حالات لمدينة الملك سعود الطبية، وحالة لمستشفى دلة وأخرى للحبيب.
، الهلال الأحمر يباشر حادث سير لعائلة نتج عنه وفاة و٦ إصابات بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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