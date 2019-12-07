، الملاكم السعودي زهير القحطاني يفوز بلقب الوزن الخفيف على حزام الشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن فعاليات موسم الدرعية وتحت شعار "كن جزءًا من التاريخ"

نجح الملاكم السعودي زهير القحطاني في صنع التاريخ بفوزه بلقب بطل الملاكمة على حزام الشرق الأوسط للوزن الخفيف لاتحاد WBC على منافسه الكويتي عمر الدوسري، وذلك ضمن منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة الذي يقام ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

وأُقيمت المواجهة بين القحطاني والدوسري من 8 جولات، كل جولة 3 دقائق.

وفي أول نزالات الهواة نجح الملاكم الإماراتي ماجد النقبي في تحقيق فوز مثير على خصمه الجورجي؛ إذ نجح النقبي في الفوز بالضربة القاضية على خصمه الملاكم الجورجي إيليا برواشفيلي في مواجهة قوية.

ويشهد موسم الدرعية بعد قليل النزال التاريخي بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا، ويسعى فيه الأخير لاستعادة ألقاب الرابطة العالمية للملاكمة WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF، التي خسرها في المواجهة الأولى التي أُقيمت أمام رويز قبل أشهر عدة في نيويورك.

وتستكمل مواجهات العرض بالنزالات الآتية:

محمد رسول ماجيدوف ضد توم ليتل في فئة الوزن الثقيل- 8 جولات، كل جولة 3 دقائق.

ألكسندر بوفتكين ضد ميشيل هنتر في فئة الوزن الثقيلWBA - 12 جولة، كل جولة 3 دقائق.

ديليان وايت ضد ماريسوز مولينا في فئة الوزن الثقيل - 10 جولات، كل جولة 3 دقائق.

فيليب هارجوفيك ضد إريك مولينا (لقب الوزن الثقيل)WBC - 12 جولة، كل جولة 3 دقائق.

دييجو بيشيكو ضد سيلماني سعيدي فئة وزن المتوسط - 4 جولات، كل جولة 3 دقائق.

هوبي برايس ضد سويدي محمد فئة (وزن الديك) - 4 جولات، كل جولة 3 دقائق.

نزال الدرعية في الملاكمة موسم الدرعية