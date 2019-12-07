، الاتحاد يمطر شباك الصفا برباعية ويبطل عنصر المفاجأة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يواجه الفتح في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك

أتخم الاتحاد شباك الصفا بأربعة أهداف مقابل واحد، مساء اليوم السبت، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

أحرز أهداف اتحاد جدة، بيرجوفيتش (ق32)، داكوستا (ق63)، رومارينيهو (ق68، ق70)، فيما سجل هدف الصفا الوحيد أحمد آل فريدي، في الدقيقة 20.

وفاجأ الصفا ضيفه في الدقيقة 20، بافتتاح التسجيل عن طريق تسديدة صاروخية، من خارج منطقة الجزاء، للاعب أحمد آل فريدي.

واستطاع الاتحاد تعديل النتيجة في الدقيقة 32، بواسطة بيرجوفيتش، بضربة مزدوجة من داخل منطقة الجزاء.

لكن الاتحاد نجح في كسر التكتل الدفاعي، في الدقيقة 63، عندما أرسل البديل فيلانويفا كرة من ركلة حرة، عالية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها مروان داكوستا وحولها برأسية داخل الشباك.

ونجح رومارينهو في تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 68، وسريعًا أضاف الرابع في الدقيقة 70، مستغلاً كرة عرضية من حمدان الشمراني.

ويواجه الاتحاد ضيفه الفتح، في دور الـ16.

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