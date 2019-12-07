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قال السفير السعودي بالفلبين، الدكتور عبدالله البصيري، إن ما قام به المتهم بجريمة القتل بالنار يوم أمس عملٌ مروِّع، يخدش سماحة الإسلام.
وقال "البصيري": "هذا عمل مشين وإجرامي، لا يعكس أخلاق السعوديين الذين تعلموا سماحة الدين الإسلامي، كما أنه لا يعكس أخلاق رجال الأمن السعوديين من الذين ابتُعثوا لنقل الخبرات للوطن".
وأضاف: "ما وقع مؤلم ومستنكر، استغربته كل شرائح المجتمع السعودي الأصيل. وقد شاهدنا ما ضجت به مواقع التواصل من حملات استنكار وانزعاج لهذا العمل الدموي الذي أودى بحياة الأبرياء والجرحى".
واختتم قائلاً: "لأبنائنا المبتعثين بكل العلوم مواقف ناصعة، خاصة في أمريكا، وقد كتبت عنها وسائل الإعلام الأمريكية، وسطرت بطولاتهم العظيمة".سعودي يطلق النار في قاعدة جوية أمريكية
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 08:21 PM
أكد أن للسعوديين مواقف مشرفة وشجاعة كتب عنها الإعلام الأمريكي
قال السفير السعودي بالفلبين، الدكتور عبدالله البصيري، إن ما قام به المتهم بجريمة القتل بالنار يوم أمس عملٌ مروِّع، يخدش سماحة الإسلام.
وقال "البصيري": "هذا عمل مشين وإجرامي، لا يعكس أخلاق السعوديين الذين تعلموا سماحة الدين الإسلامي، كما أنه لا يعكس أخلاق رجال الأمن السعوديين من الذين ابتُعثوا لنقل الخبرات للوطن".
وأضاف: "ما وقع مؤلم ومستنكر، استغربته كل شرائح المجتمع السعودي الأصيل. وقد شاهدنا ما ضجت به مواقع التواصل من حملات استنكار وانزعاج لهذا العمل الدموي الذي أودى بحياة الأبرياء والجرحى".
واختتم قائلاً: "لأبنائنا المبتعثين بكل العلوم مواقف ناصعة، خاصة في أمريكا، وقد كتبت عنها وسائل الإعلام الأمريكية، وسطرت بطولاتهم العظيمة".
، السفير "البصيري": عملية القتل مشينة وإجرامية.. وخدشت سماحة الإسلام ،
المصدر : الخليج 365
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