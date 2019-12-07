شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حالة الرياض بعد تساقط الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تساقطت الأمطار على منطقة الرياض، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط حالة من التقلبات الجوية والرياح السطحية النشطة. ودشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسم يحمل اسم “أمطار الرياض” يرصدون من خلاله حالة الرياض بعد هذه التقلبات الجوية.

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