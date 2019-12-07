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احتجاز شخص داخل دورة مياة بسبب عارض صحي بجدة

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن احتجاز شخص داخل دورة مياة وعدم قدرته على الحركة بسبب عارض صحي في شقته في حي العدل بمحافظة جدة.

وأوضح المركز الوطني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: أن فرقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر وتم إخراجه تقديم العلاج اللازم له.

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