شكرا لمتابعة خبر عن احتجاز شخص داخل دورة مياة بسبب عارض صحي بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن احتجاز شخص داخل دورة مياة وعدم قدرته على الحركة بسبب عارض صحي في شقته في حي العدل بمحافظة جدة.
وأوضح المركز الوطني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: أن فرقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر وتم إخراجه تقديم العلاج اللازم له.
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