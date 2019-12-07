شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع : 72% يؤيدون السماح للموظفين الحكوميين بمزاولة أعمال التجارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرت صحيفة «صدى» استطلاع للقراء حول قرار السماح للموظفين الحكوميين بمزاولة أعمال التجارة. ويؤيد 72% القرار (338 قاريء)، بينما رفض القرار نسبة 28% (129 قاريء)، حيث كان إجمالي المشاركين في الاستطلاع 467 قاريء. ويتجه مجلس الشورى إلى السماح للموظفين بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص خارج أوقات دوامهم الرسمي، وذلك بتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية.

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