شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المغامسي : لا مانع من الزواج بالمدخن إذا رضيتم دينه وخلقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ صالح المغامسي خلال حلقة ببرنامج الأبواب المتفرقة ، أنه لا مانع من الزواج بالمدخن إذا رضيتم دينه وخلقه .
وقال المغامسي ، اتصلت بي إمرأة في الثلاثينات من عمرها وجاء لها خاطب ورُد لأنها يُدخن ، فقولت لها أقبلي هذا الزواج لأنه يؤدي صلاته وصفاته حميده فأخبرت شقيقها أنها استشارتني وأخبرتها أن تقبل الزواج بالمدخن .
وتابع المغامسي ، فاتصل بي شقيقها يوبخني على فتواي لها وكيف أنني أخبرت شقيقته أن تقبل بالمدخن فقولت له ، هل تجلس مع أقارب وأصدقاء لك يُدخنون ؟ فأجابني نعم ، فقولت له إننا نبحث عن زوج لأختك ولا نبحث عن إمام لمسجد ، فأختك في الثلاثين وأتى من يرغبها وترغبه ، لماذا ترفض أنت .
وروى المغامسي قصة رجل منع ابنته من الزواج بحجج واهيه ، وكل ما جاء خاطب رده حتى دخلت فيما يُسمى عالم العنوسه ، ومرض هذا الأب وشارف على الموت ، وجاءت الفتاة لأبيها فوضعت يدها على رأسه وقالت حرمك الله الجنة كما حرمتني الزوج ، فليس يسيرا على الفتاة أن ترى أبيها يرد الخاطب بعد الخاطب .
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