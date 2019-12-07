شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، استمرار انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب ووسط المملكة.

في حين توقعت الهيئة أن تتأثر الرؤية الأفقية بسبب الضباب على تلك مناطق ، وسماء غائمة جزئياً على شرق وشمال شرق المملكة غدًا الأحد.