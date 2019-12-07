شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، استمرار انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب ووسط المملكة.
في حين توقعت الهيئة أن تتأثر الرؤية الأفقية بسبب الضباب على تلك مناطق ، وسماء غائمة جزئياً على شرق وشمال شرق المملكة غدًا الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.