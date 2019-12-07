شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد أول ‘‘فيديو واضح‘‘ ورد الآن .. انفجار عنيف في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت السلطات السعودية مساء اليوم السبت، أسباب وملابسات حادث انفجار خزان البنزين بمحطة وقود في حي الضيافة في المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، العميد خالد الجهني، في بيان رسمي، أن ”نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار حدث بسبب تكوّن سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات“.

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وأضاف؛ أن ذلك ”أدى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود، ما تسبب في حدوث الانفجار، وقد تم إقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها“.