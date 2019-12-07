شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تقع في ورطة جديدة عقب الهجوم على القاعدة الأمريكية.. وحاكم فلوريدا يفجر مفاجأة ويكشف ‘‘تطورات طارئة‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في نبأ عاجل كشفت مصادر إعلامية أمريكية عن قيام السلطات الأمنية باعتقال ستة مواطنين سعوديين في موقع العملية الإرهابية التي وقعت أمس وأدت إلى مقتل ثلاثة وإصابة آخرين .

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قوات الأمن قامت باعتقال ستة سعوديين في فلوريدا ، من بينهم ثلاثة كانوا يقومون بتصوير العملية الإرهابية التي قام بها عسكري سعودي أمس .

وكان حاكم ولاية فلوريدا قد كشف أمس عن أن مرتكب العملية الإرهابية في القاعدة البحرية الجوية بالولاية ، هو عسكري سعودي في القوات الجوية السعودية ، وأرسلته بلاده للتدريب في أمريكا ، وكان قد قتل عقب إطلاقه النار العشوائي وقتله ثلاثة وإصابة آخرين .

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عاجل : السعودية تقع في ورطة جديدة عقب الهجوم على القاعدة الأمريكية.. وحاكم فلوريدا يفجر مفاجأة ويكشف ‘‘تطورات طارئة‘‘

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من جهته تبرأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من "الشهراني" مرتكب المذبحة ، وقال أنه لا يمثل الشعب السعودي ، ووصف ما قام به بأنه عمل همجي ، وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته الرسمية في "تويتر" أن الملك سلمان أرسل إليه اعتذارا باسم الشعب السعودي عن العمل الهمجي الذي قام به المبتعث ، وتعهد بتسخير إمكانيات المملكة في مساعدة التحقيقات الأمريكية في الحادث .



ويأتي هذا الحادث ليزيد الضغوط التي تتعرض لها المملكة في الولايات المتحدة ، وهناك دعاوى قضائية تتهم السعودية بالتورط في عمليات الإرهاب التي ضربت أمريكا وبرجي التجارة العالمي في نيويورك .