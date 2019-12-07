السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزاً عسكرياً عند مدخل السيلة الحارثية



جنين 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم حاجزاً عسكرياً عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين .

وذكرت مصادر محلية في جنين أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عند مدخل البلدة المحاذي لشارع حيفا، واحتجزوا عددا من مركبات المواطنين الفلسطينيين ودققوا في هوياتهم الشخصية .

//انتهى //

18:17ت م

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