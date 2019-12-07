

مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

وجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، تعميماً لقادة وقائدات المدارس كافة يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ ، اعتباراً من يوم غد الأحد ١١ /٤ / ١٤٤١هـ، ويستمر إلى تاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤١هـ ، وذلك بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.

وأكد على قادة وقائدات المدارس ضرورة التقيُّد بالموعد المحدد، مهيباً بأولياء أمور الطلاب والطالبات بمتابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.

// انتهى //

17:00ت م

0083





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء الدوام الشتوي بتعليم الليث غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.