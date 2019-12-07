شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 172 جراحة لمكافحة العمى بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في المغرب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
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