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مركز الملك سلمان يجري 172 جراحة لمكافحة العمى بالمغرب

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أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في منطقة شيشاوة بالمملكة المغربية أمس، 123 عملية جراحية منها 58 للرجال و 65 للنساء ، وصرفت 655 نظارة طبية وذلك خلال اليوم الثاني للحملة، ليصل إجمالي العمليات المنفذة خلال اليومين الأولين 172 عملية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في المغرب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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