آل الشيخ: إطلاق النار على الطلاب الأمريكيين جريمة مشينة

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

شجب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، العدوان الإجرامي الذي تمثل في إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

Advertisements

جاء ذلك في تغريدتين للوزير آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بتويتر بالعربي والإنجليزي، وصف خلالهما هذا العمل بالإجرامي وأنه لا يمثلنا كسعوديين، ونرفض هذه الأعمال الإجرامية ونتعاطف مع المصابين وأسر الضحايا، فهذه جريمة قذرة وخيانة للأمانة.

وأضاف: ونستنكر أي عدوان في أي مكان وزمان، ونؤكد رفضنا التام لمثل هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينة والمحزنة التي لا يقرها الإسلام.