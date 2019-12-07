أمطار رعدية وغبار يحد الرؤية على 8 مناطق غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف، كذلك على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

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في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل. كما يتوقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على طول الساحل الشمالي والأوسط للبحر الأحمر.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، فيما ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 40 كم/ ساعة على الخليج العربي.