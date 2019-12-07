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2019-12-07 مدني المدينة يكشف سبب انفجار خزان محطة الضيافة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة Advertisements كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أسباب الانفجار الذي وقع بمحطة وقود حي الضيافة، يوم الخميس الماضي. وقال المتحدث الإعلامي العميد خالد الجهني: إن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حدث بسب تكوّن سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات؛ مما أدى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود؛ مما تسبب بحدوث الانفجار، وقد تم إغلاق المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها. شارك الخبر







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