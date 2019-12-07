بريطانيا تستعد لاستئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مصدر بالطيران المدني المصري تفقد وفد بريطاني تابع لسلطة الطيران البريطانية مطار شرم الشيخ الدولي، استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية خلال الشهر الحالي، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية رفع حظر السفر عن المدينة.

وأشاد الوفد بالإجراءات الأمنية المتبعة في المطار، وبعمليات التحديث التي تجرى به، وأعرب عن سعادته بفاعلية النظام والتطور في الأداء داخل المطار.

وأضاف أن أول رحلة بريطانية ستصل من لندن إلى مدينة شرم الشيخ، على متنها 168 راكبا خلال الشهر الحالي، ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيا حتى مارس المقبل.