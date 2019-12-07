محمد بن مسعود - الدمام - إغلاق الموقع وفصل التيار الكهربائي حتى إعادة تأهيله كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن أسباب الانفجار الذي وقع بمحطة وقود يوم الخميس الماضي. وقال المتحدث الإعلامي العميد خالد الجهني إن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حدث بسبب تكون سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات؛ ما أدى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود؛ ما تسبب بحدوث الانفجار، وتم إقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها.المدينة المنورة الدفاع المدني انفجار بمحطة وقود وميض لحظي مضخة دفع الوقود

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 06:34 PM إغلاق الموقع وفصل التيار الكهربائي حتى إعادة تأهيله Advertisements "مدني المدينة" يكشف أسباب انفجار داخل محطة وقود: وميض لحظي وتم الإغلاق "مدني المدينة" يكشف أسباب انفجار داخل محطة وقود: وميض لحظي وتم الإغلاق كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن أسباب الانفجار الذي وقع بمحطة وقود يوم الخميس الماضي. وقال المتحدث الإعلامي العميد خالد الجهني إن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حدث بسبب تكون سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات؛ ما أدى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود؛ ما تسبب بحدوث الانفجار، وتم إقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها. الكلمات المفتاحية

، "مدني المدينة" يكشف أسباب انفجار داخل محطة وقود: وميض لحظي وتم الإغلاق ،

المصدر : الخليج 365

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