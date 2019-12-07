، "تعليم جازان" ينظم برنامجًا صحيًا تحت شعار "أمشي.. لصحتي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، غدًا الأحد، برنامجًا صحيًا، تحت عنوان "أمشي.. لصحتي"، بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، إن تعليم جازان، يحرص على نشر وتعزيز ثقافة المشي والصحة البدنية في البيئة المدرسية وفي المجتمع المحلي بشكل عام انسجامًا مع جهود وزارة التعليم بهذا الشأن والتي تتفق مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن البرنامج يأتي متوافقًا مع برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج رؤية المملكة، والذي يهدف لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية بالمجتمع وتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، داعيًا الجميع للمشاركة في هذه الفعالية، ومقدمًا شكره لجميع اللجان المنظمة.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الشؤون الصحية المدرسية، سلمى الرفاعي، أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات, بالإضافة إلى منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم وأندية الأحياء وجميع أفراد المجتمع.

وقالت إن البرنامج سيبدأ في الرابعة مساءً وسيمثل انطلاقة لعدد من الفعاليات داخل المدارس والمؤسسات التعليمية التي ستعزز من ثقافة المشي والاهتمام بالصحة، مقدمة الشكر للمدير العام للتعليم على دعمه لجميع البرامج الصحية التي تنفذها الإدارة وللمساعد للشؤون المدرسية على متابعته ودعمه لتنفيذ البرنامج.