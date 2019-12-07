، "آل الشيخ" عن "حادث فلوريدا": نرفض هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينة ،

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شجب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، العدوان الإجرامي والذي تمثل في إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.
جاء ذلك في تغريدتين للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، باللغتين العربية والإنجليزية وصف خلالهما هذا العمل بالإجرامي، مضيفاً: "لا يمثلنا كسعوديين، ونرفض هذه الأعمال الإجرامية، ونتعاطف مع المصابين وأسر الضحايا، فهذه جريمة قذرة وخيانة للأمانة".
وتابع: "نستنكر أي عدوان في أي مكان وزمان، ونؤكد رفضنا التام لمثل هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينة والمحزنة التي لا يقرها الإسلام #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا".وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ حادثة إطلاق النار بفلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية
"آل الشيخ" عن "حادث فلوريدا": نرفض هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينةعبدالله العنزي الخليج 365 2019-12-07
شجب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، العدوان الإجرامي والذي تمثل في إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.
جاء ذلك في تغريدتين للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، باللغتين العربية والإنجليزية وصف خلالهما هذا العمل بالإجرامي، مضيفاً: "لا يمثلنا كسعوديين، ونرفض هذه الأعمال الإجرامية، ونتعاطف مع المصابين وأسر الضحايا، فهذه جريمة قذرة وخيانة للأمانة".
وتابع: "نستنكر أي عدوان في أي مكان وزمان، ونؤكد رفضنا التام لمثل هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينة والمحزنة التي لا يقرها الإسلام #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا".
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
06:29 PM
أعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا.. بالعربية والإنجليزية
شجب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، العدوان الإجرامي والذي تمثل في إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.
جاء ذلك في تغريدتين للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، باللغتين العربية والإنجليزية وصف خلالهما هذا العمل بالإجرامي، مضيفاً: "لا يمثلنا كسعوديين، ونرفض هذه الأعمال الإجرامية، ونتعاطف مع المصابين وأسر الضحايا، فهذه جريمة قذرة وخيانة للأمانة".
وتابع: "نستنكر أي عدوان في أي مكان وزمان، ونؤكد رفضنا التام لمثل هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينة والمحزنة التي لا يقرها الإسلام #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا".
، "آل الشيخ" عن "حادث فلوريدا": نرفض هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينة ،
المصدر : الخليج 365
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